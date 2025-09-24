نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيستون ماييلي: "بطل الليلة” الذي قاد بيراميدز للعرش القاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فيستون ماييلي: بطل “الليلة الكبيرة” الذي قاد بيراميدز للعرش القاري.

فيستون ماييلي يسجل هاتريك تاريخي يقود بيراميدز للفوز بكأس إنتركونتيننتال على أهلي جدة، تنوع الأهداف تحت الضغط وتحويل الفرص لصالح بطل القارات الثلاث.

من هو ماييلي وما هي بصمته في تتويج بيراميدز الليلة؟

دخل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي التاريخ من أوسع أبوابه أمام أهلي جدة، حين سجّل ثلاثية (هاتريك) مذهلة في المباراة التي فازت فيها بيراميدز 3-1 على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

الهاتريك جاء في الدقائق: 21 (هدف افتتاحي)، و71، و75، ليُحدث الفارق تمامًا، بعدما عادل إيفان توني النتيجة لأهلي جدة في الدقيقة 45 بركلة جزاء.

عنصر المفاجأة والفعالية

ما جعله هاتريكًا مميزًا ليس فقط عدد الأهداف، بل تنوع طريقة التسجيل:

هدف من تسديدة خارج منطقة الجزاء، وآخر استغلال خطأ دفاعي، وآخر بضربة رأسية بعد كرة عرضية، ما يعكس قدرة ماييلي على التأقلم مع الفرص المختلفة واستغلالها بحرفية عالية.

هاتريك من نوع خاص

هذا الهاتريك ليس فقط إنجازًا شخصيًا لماييلي، بل يحمل رمزية كبيرة لبيراميدز، فقد تأتى في نهائي بطولة قارية صعبة، على أرض منافس سعودي قوي، ومع حضور جماهيري يُضاعف التحدي.

النجاح تحت هذه الضّغوط يبرهن أن اللاعب والطاقم الفني قادرون على تحويل التحديات إلى فرص، وأن بيراميدز بات لديه شخصية بطل.

تأثير الهاتريك على مسيرة ماييلي وفريقه

بتسجيله هذا الهاتريك، يضيف ماييلي سجلًا يُذكر في تاريخ البطولات القارية باسم بيراميدز، ويعزز وضعه كلاعب حاسم في اللحظات الكبرى.

سيكون هذا الأداء دافعًا إضافيًا له من الناحية المعنوية، وقد يرفع من قيمته السوقية، ويرسّخ ثقته.

على مستوى الفريق، منح الهاتريك الفوز القاري، والتأهل للمراحل المقبلة، كما عزز صورة الأندية المصرية في المنافسات الدولية وتأكيد تفوقها أمام الأندية العربية الكبرى.

التحديات المقبلة والقدرة على الاستمرارية رغم تألق ماييلي، فإن التحدي الآن هو المحافظة على الأداء بنفس المستوى، خاصة مع الضغط المتوقع في الأدوار القادمة، والمباراة المرتقبة ضد الفائز من كروز أزول وبطل كوبا ليبرتادوريس.

اللعب تحت ضغط بطولات كبيرة يتطلب استمرارية ذهنية وفنية.