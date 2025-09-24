الخليفي: ليلة تاريخية لباريس سان جيرمان

باريس ـ (د ب أ): أغفل القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان خسارة فريقه لأول مرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، أمام نظيره مارسيليا صفر / 1، ليتحدث عن ليلة تاريخية للنادي، في حفل جوائز الكرة الذهبية، وتوج باريس سان جيرمان بأكثر من جائزة في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، بمسرح شاتليه، حيث اعتبر الخليفي الأمر بمثابة «يوم تاريخي بالنسبة للنادي».

وقال الخليفي في تصريحات نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «إنه يوم تاريخي رائع لنا، انتصار كبير، وهذه هي فلسفتنا».

وتوج سان جيرمان بجائزة أفضل ناد في العالم عن عام 2025، كما حصد لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي الكرة الذهبية كأفضل لاعب، بينما فاز الحارس السابق، الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة أفضل حارس أيضا، وحصل الإسباني لويس إنريكي على جائزة أفضل مدرب.

وأضاف الخليفي عن تتويج ديمبلي: «هذه الجائزة رائعة، لكن الجميع يعمل من أجل النادي»، وتابع: «حاولت الذهاب إلى مارسيليا لحضور مباراة الفريق، لكن الأمر كان صعبا، لقد كان مهما أن يحضر أحد هنا اليوم».