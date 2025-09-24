مارك ماركيس أمام فرصة حسم لقبه السابع ومعادلة روسي فـي جائزة اليابان الكبرى

طوكيو ـ أ.ف.ب: سيكون الإسباني مارك ماركيس أمام فرصة حسم لقبه السابع في فئة موتو جي بي ومعادلة رقم الإيطالي الأسطوري «الدكتور» فالنتينو روسي، وذلك حين يخوض في عطلة نهاية الأسبوع الحالي جائزة اليابان الكبرى، الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية من أصل 22.

ونتيجة فوزه بثمانية من أصل السباقات التسعة الأخيرة وفي 11 من أصل 16 منذ بداية الموسم، يتربع دراج الفرق الرسمي لدوكاتي على صدارة الترتيب العام برصيد 512 نقطة أمام شقيقه الأصغر أليكس ماركيس (330 نقطة)، وبات بحاجة إلى ثلاث نقاط أكثر من الأخير كي يستعيد اللقب العالمي الذي أحرزه للمرة الأخيرة عام 2019 مع فريق هوندا.

وبعدما أنهى الموسم الماضي ثالثا مع الصانع الإيطالي دوكاتي وفريقه الرديف جريزيني الذي انتقل إليه بعد 11 موسما مع هوندا، استعاد ابن الـ32 عاما تألقه وبات الدراج الأكثر جمعا للنقاط خلال موسم واحد في تاريخ موتو جي بي حتى مع بقاء ست جولات على نهاية الموسم. ويمني ماركيس النفس بأن يتوج باللقب السابع في الفئة الكبرى ومعادلة روسي في المركز الثاني على لائحة أكثر الدراجين إحرازا للقب خلف الإيطالي الآخر جاكومو أغوستيني (8 بين 1966 و1975)، بأفضل طريقة من خلال الفوز بالسباق الياباني على حلبة موتيغي الذي لم يحرزه منذ 2019 حين نال فيه المركز الأول للمرة الثالثة في مسيرته.