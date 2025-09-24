نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الجونة: بيزيرا تعمد حصوله على إنذار امام الإسماعيلي.. وأبلغت اللاعبين أن ذلك استهانة بنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة، أن غياب بيزيرا لاعب الزمالك أمام الفريق كان عامل إيجابي بالنسبة للاعبي الفريق.

وقال بيبو في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: بيزيرا تعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام الإسماعيلي من أجل الغياب عن مواجهة الجونة قبل لقاء القمة

وأضاف: حفزت اللاعبين عقب حصول بيزيرا على بطاقة صفراء وأبلغتهم أن الزمالك استهان بنا ولاعبيه لا يفكرون في مواجهة الجونة ويفكرون في مباراة القمة لذلك تعمد بيزيرا الحصول على بطاقة صفراء ثالثة وهذا كان عامل محفز لنا في تحقيق هذه النتيجة.

وتابع: لاعبي الجونة أصبحوا معروفين لكل فرق الدوري رغم أننا لا نمتلك لاعبين أسماء، ولدينا لاعبين في الفريق 2007، ولدينا أعمار سنية صغيرة للغاية في الفريق واستغلينا المساحات أمام الزمالك وحققنا ما أردناه..