كريم رمزي: بيراميدز أصبح القطب الثالث للكرة المصرية.. ويورتشيتش أفضل مدرب في مصر

تغنى الإعلامي كريم رمزي، بتتويج بيراميدز ببطولة القارات الثلاثة، بعد الفوز على نظيره فريق أهلي جدة السعودية بثلاثية مقابل هدف أمس.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: بيراميدز قدم أداءا مذهلا أمام أهلي جدة، وبيراميدز فاز بثلاثية مع الرأفة وكان يستطيع إحراز المزيد من الأهداف

وأضاف: يورتشيتش مدرب بيراميدز مدرب خطير، وبيراميدز أصبح القطب الثالث للكرة المصرية، وإدارة بيراميدز أنجح إدارة في مصر وتكوين فريق بيراميدز يجعلنا نرفع القبعة لهم.

وتابع: لاعبي بيراميدز الأجانب هما الأفضل بين أندية الدوري الممتاز في الوقت الحالي، ويورتشيتش بكل وضوح هو أفصل مدرب في مصر.

وأختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: بيراميدز أصبح فريق بطولات ولاعبي بيراميدز ينظرون إلى حصد الألقاب وليس الماديات، وزاد من تفوق الأندية المصرية على الأندية السعودية والعربية.

