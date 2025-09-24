غدا ... استئناف مباريات الأسبوع الثالث بدوري الناشئين لكرة اليد

تستأنف يوم غد منافسات دوري الناشئين لكرة اليد بأقامة مباراة واحدة في المجموعة الأولى تجمع بين ناديي نزوى وصحم في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصحار مباراة اليوم مهة كلا الطرفين لتحديد الطرف الثاني من المجموعة والمتأهلة الى الدور الثاني بعد ما خطف نادي السيب صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وبقي الصراع على البطاقة الثانية بين نزوى وصحم وكل منها يمتلك نقطتين في رصيده ولا سبيل امامهم في لقاء الغد سوى الفوز لحسم الموقف وكل منها يدخل اللقاء ولديه نفس الطموح والاصرار بعدما اخذ الطرفان قسطا وافرا من الراحة عقب الجولة الثانية من الدوري واستطاع مدربا الطرفين من اعادة ترتيب أوراقهما وتصحيح الأخطاء التي وقعا فيها في الجولتين السابقين والكل يعلم بان الخسارة في لقاء الغد سوف يودع الفريق مبكرا منافسات الدوري لذلك نتوقع بان تكون المباراة قوية بينهما.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة يوم السبت القادم بإقامة مباراة واحدة في المجموعة الثانية تجمع بين مسقط وأهلي سداب في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي الأمل وهي مباراة فك الاشتباك بين الطرفين بعدما ضمنا الوصول الى الدور الثاني في الدوري، حيث يدخل الطرفان لقاء السبت من أجل تحديد المركزين الأول والثاني، حيث يوجد في رصيد كل منهما 4 نقاط كانت كافية من أجل التأهل مبكرا للمرحلة الثانية .

وسوف تنطلق منافسات الدور الثاني في دوري الناشئين يوم 12 اكتوبر القادم الذي يقام بمباراتين ذهاب واياب، حيث يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى ومباراة الاياب ستكون يوم 26 اكتوبر القادم والفائز من المباراتين يتأهل إلى المباراة النهائية والخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع.