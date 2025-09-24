حميد الجابري رئيسا لنادي الرستاق وحميد العنبوري نائبا

أغلق مساء أمس باب الترشح لمجلس إدارة نادي الرستاق للفترة من 2025 وحتى 2029م، ولم يتقدم لمنصب الرئيس سوى حميد بن سليمان بن حميد الجابري، وترشح لمنصب نائب الرئيس حميد بن سعيد بن عبدالله العنبوري ولم ينافسهما أحد حتى موعد إغلاق الباب، وبالتالي يتم تزكيتهما بهذين المنصبين للفترة القادمة، وكذلك منصب أمين الصندوق الذي فاز به بالتزكية محمد بن فاضل بن سالم الشقصي، فيما يتنافس على منصب امين السر كل من ثابت بن سعيد بن عامر المسقري وسيف بن مرهون بن خلفان الغافري، ويتنافس على عضوية المجلس (9) مترشحين هم سعيد بن خلفان بن ناصر العوفي، وعبدالله بن سيف بن سليمان الشكيلي، ومختار بن محمد بن حمدان السالمي، وناصر بن راشد بن حميد العبري، وسلام بن سالم بن خميس الغافري، وأسعد بن محمد بن شامس العوفي، وطلال بن عزيز بن محمد السيابي، وعلي بن خلفان بن عمر المعمري، وفايز بن محمد بن سالمين الهنائي.