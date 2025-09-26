نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر شوقي: انتقادي في قضية أحمد رفعت يزعجني.. وأسرته أهم عندي من أي شخص آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن كواليس قضية الراحل أحمد رفعت، مؤكدًا أن الانتقادات التي يتعرض لها في هذا الملف تزعجه بشدة، خصوصًا من أشخاص لا يعرفون حقيقة ما حدث.

وقال شوقي خلال ظهوره في بودكاست “فنجان شاي” مع الإعلامي أحمد أسامة:

“الانتقاد في جزئية المرحوم أحمد رفعت بيضايقني جدًا، في ناس كتير مش فاهمة التفاصيل. وقت صفقة زيزو فوجئت إن جمهور الزمالك بيتكلم عن قصة رفعت، إيه علاقة ده بده؟”

وأضاف: “رفعت كان من أقرب الناس ليا ولأصحابه، ووالدته وأسرته لسه بيعانوا لحد النهاردة لأنه كان شايل كل حاجة. ربنا يصبرهم. بالنسبة لي أهم حاجة إنهم ميكونوش زعلانين مني، ومش فارق معايا أي حد تاني.”

وأشار شوقي إلى أنه خسر أشخاصًا مقربين منه بسبب هذا الملف وما زال يخسر حتى اليوم، لكنه يعتبر ذلك بمثابة كشف للحقائق.

وتابع: “لو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي عملته، والقضية دي كانت الحالة الوحيدة اللي تم تحويلها من فخامة الرئيس إلى النيابة العامة، وده يوضح قد إيه الموضوع كان يستاهل. بعدها حصل تغيير كبير في طريقة التعامل مع اللاعبين المحترفين.”

وأكد أنه ما زال مقتنعًا بوجود خطأ إداري في الواقعة وأن الجميع كان على علم به.

وعن حقيقة تقاضيه أجرًا مقابل ظهوره في حلقة إعلامية مع إبراهيم فايق، أوضح: “أنا لسه دافن الواد، هروح أتفق على أجر عشان أطلع أتكلم؟ هو طلب شهادتي وشهادة شخص آخر، وأنا حسّيت إني لازم أتكلم.”

وبشأن ما تردد عن تنسيقه مع هيثم عرابي، قال شوقي: “لم أنسق مع هيثم عرابي أو أي شخص آخر للحديث عن قصة أحمد رفعت.. إحنا مش عيال صغيرة. عشت معاه قصة صعبة جدًا، واللاعبين لازم يقدّروا النعمة اللي هما فيها. للأسف في لعيبة مش حاسة بالنعمة دي رغم كل اللي حواليهم.