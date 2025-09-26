نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرني سلوت يعلق على توقيع نجوموها أول عقد احترافي مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول عن توقيع الموهبة الإنجليزية الشابة ريو نجوموها، أول عقد احترافي في مسيرته.

سلوت: نجوموها يسعى دائمًا للتطور

وكان قد أعلن ليفربول أمس الخميس، عن توقيع ريو نجوموها البالغ من العمر 17 عامًا، عقده الاحترافي الأول مع الريدز بعد تألق اللاعب هذا الموسم مع الفريق.

وقال أرني سلوت في المؤتمر الصحفي: "الشيء الجيد هو أنه إذا كنت شابًا تلعب في ليفربول، فهناك لاعبون تلعب معهم ما زالوا أفضل منك وأعتقد أن هذا يساعدك على البقاء على الأرض ومعرفة أنه لا يزال هناك خطوات يجب اتخاذها".

وأضاف: "إذا كنت تلعب لنادٍ في مستوى أقل وكنت جيدًا مثل ريو، فقد تنتمي إلى أفضل اللاعبين في الفريق وقد يؤدي ذلك إلى موقف حيث لا يكون على أرض الواقع كما ينبغي أن يكون، ولكن هنا لا توجد مشكلة على الإطلاق".

وواصل حديثه: "إنه لاعب يسعى دائمًا للتطور، ولكن إذا تدرب ولعب مع لاعبين مثل كودي جاكبو ومحمد صلاح وفيديريكو كييزا، أعتقد أنه يشعر أن أمامه خطوة أخرى. إذا كان في مستواهم، فالأمر يتعلق بالثبات في الأداء مثل هؤلاء اللاعبين، وهذا هو أصعب شئ".

وأختتم حديثه: "إن أن تصبح جيدًا حقًا هو شيء يمكن للعديد من اللاعبين القيام به، ولكن كونك جيدًا باستمرار هو السبب وراء تميز اللاعبين الكبار."

والجدير بالذكر، أن ليفربول يستعد لخوض مواجهة نارية أمام نظيره كريستال بالاس غدًا السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءًا، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

