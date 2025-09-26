نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يفتح باب التكنهات حول بقاء ساكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن تجديد عقد نجم النادي ومنتخب إنجلترا ساكا، وفتح الباب حول رحيله.

كان أرسنال قد وقع في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

أرتيتا يثير الذعر

عن مساهمة ساكا في 99 هـدف مع ارسنال؟

قال ميكيل ارتيتا:

نأمل أن يسجل 100، 101، و102 هـدف يوم الأحد.. هذا في أقل من 200 مباراة ايضا، إنه سجل مثـير للإعجاب يُظهر ثبات في الأداء الهجـومي والإبداعي. من النادر جدا أن تجد مثل هذا الأداء، خاصة في سنه، لكن هذه هي الموهبة التي يمتلكها اللاعب

ساكا هو التالي لتجديد عقده؟

قال ميكيل ارتيتا

أتمنى ذلك.. من كل ما أعرفه، إنه لاعب سعيد وفخور للغاية بالدور الذي يلعبه في النادي. ستتطور الأمور بشكل طبيعي كما هو الحال دائما، والجميع يعلم مدى أهمية بوكايو كلاعب لدينا. نأمل أن نتمكن من ذلك "