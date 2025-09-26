نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون ثلاثي بين مصر وتايلاند وأذربيجان لدعم المواي تاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، عن إقامة لقاء تعاون مع السفير تاناوات سيريكول، سفير مملكة تايلاند بالقاهرة والسفير دكتور الخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان لمناقشة عددا من الملفات المشتركة في رياضة المواي تاي.

وشهد اللقاء الذي عقد المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادى الجديدة وجود السيدة ناريسا سمانافانيتش، مستشار بالسفارة الملكية التايلاندية، حيث تم مشاهدة تدريبات المنتخب المصري للمواي تاي والتحدث مع الجهاز الفني للمنتخب.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على تعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجال رياضة المواي تاي، سواء على مستوى تبادل الخبرات الفنية أو إقامة معسكرات تدريبية مشتركة، إلى جانب تنظيم بطولات دولية في مصر بمشاركة منتخبات من تايلاند وأذربيجان.

وأكد محمد إبراهيم أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة الاتحاد المصري لتطوير اللعبة ورفع كفاءة اللاعبين من خلال الاحتكاك الدولي، مشيرا إلى أن مصر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا لرياضة المواي تاي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبه، أشاد السفير التايلاندي بمستوى المنتخب المصري والتقدم الملحوظ الذي تشهده رياضة المواي تاي في مصر، معربا عن دعمه الكامل لأي جهود تسهم في نشر هذه الرياضة ذات الجذور التايلاندية العريقة.

كما أبدى السفير الأذربيجاني ترحيبه بتوسيع مجالات التعاون الرياضي مع مصر، مؤكدًا أن الرياضة تمثل أحد أهم أدوات تعزيز العلاقات الثقافية والشعبية بين الشعوب.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ بنود التعاون المشترك، على أن تعقد لقاءات دورية لمراجعة التقدم المحرز ومناقشة أي مقترحات جديدة.

