نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مانشستر سيتي يكشف موقف هالاند من مباراة بيرنلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن موقف المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند من المشاركة أمام بيرنلي، السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد غوارديولا، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجمعة للحديث عن اللقاء، أن هالاند جاهز، ولائق تمامًا للمباراة.

وكدفعة إضافية، أوضح غوارديولا أيضًا أن ماتيو كوفاسيتش، الذي غاب عن الموسم الماضي بأكمله؛ بسبب مشكلة في وتر العرقوب «قد يكون» ضمن حسابات العودة للمشارَكة.

وغاب هالاند، الذي بدأ موسم 2025 - 2026 بشكل غزير تهديفيًا، عن مباراة مانشستر سيتي مع مستضيفه هدرسفيلد تاون بالدور الثالث لكأس رابطة الأندية المحترفة، الأربعاء، بعد خروجه بسبب إصابة طفيفة في الظهر خلال تعادل الفريق 1 - 1 مع آرسنال، يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري.

وتحدَّث المدرب الإسباني عن هالاند قائلًا: «إنه جاهز».

أما بالنسبة لكوفاسيتش، الذي ظلَّ خارج الحسابات منذ نهاية الموسم الماضي، فقد صرَّح غوارديولا بأنه سيتعامل بحذر مع عودته، قائلًا: «ربما يكون متاحًا».

وأضاف: «سيكون الأمر مفيدًا للغاية أن يعود كوفاسيتش. إنها إصابة طويلة. لقد خضع لعملية جراحية، لكنه يستعد. إنه لم يصبح جاهزًا تمامًا بعد، ولكننا نسير معه خطوة بخطوة».

كما أكد غوارديولا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه، أن عددًا من اللاعبين الآخرين من المتوقع أن يظلوا خارج الحسابات هذا الأسبوع.

وأضاف غوارديولا أن ريان شرقي، المصاب في الفخذ، وريان آيت-نوري (لديه مشكلة عضلية)، وعمر مرموش (المصاب بالركبة) سيظلون جميعًا غير متاحين لمباراة بيرنلي.

وقدَّم بيرنلي، الذي عاد مرة أخرى للدوري الإنجليزي هذا الموسم، بدايةً جيدةً في المسابقة حتى الآن، وأثبت أنه منافس قوي في كل مباراة.

وبالنظر إلى زيارة بيرنلي، الذي يحتل المركز الـ16 برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، قال غوارديولا إنه يتوقع اختبارًا صعبًا للغاية.

شدَّد مدرب سيتي في ختام حديثه: «إنها مباراة مختلفة. معظم الفرق الصاعدة تقوم بعمل مذهل. الدوري الإنجليزي الممتاز صعب في كل مباراة، لدينا أجواء جيدة، ونأمل أن نواصل الأداء الجيد».