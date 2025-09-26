نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جيرونا وإسبانيول في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا مع نظيره فريق إسبانيول اليوم الجمعة الموافق 26/9/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد مونتيليفي ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الإسباني.
موعد مباراة جيرونا وإسبانيول
وتنطلق صافرة بداية مباراة جيرونا وإسبانيول مساء الجمعة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وإسبانيول
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.