موعد مباراة جيرونا وإسبانيول في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا مع نظيره فريق إسبانيول اليوم الجمعة الموافق 26/9/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد مونتيليفي ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة جيرونا وإسبانيول

وتنطلق صافرة بداية مباراة جيرونا وإسبانيول مساء الجمعة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وإسبانيول

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

