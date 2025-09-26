نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد الليبي وولايتا ديتشا في الكونفدرالية والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الليبي نظيره فريق ولايتا ديتشا اليوم الجمعة الموافق 26/9/2025 في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد طرابلس الدولي ضمن منافسات إياب مرحلة الادوار الاقصائية.
موعد مباراة الاتحاد وولايتا ديتشا
وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد وولايتا ديتشا مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وولايتا ديتشا
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.