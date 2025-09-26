موعد مباراة الاتحاد الليبي وولايتا ديتشا في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد وولايتا ديتشا مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الليبي نظيره فريق ولايتا ديتشا اليوم الجمعة الموافق 26/9/2025 في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد طرابلس الدولي ضمن منافسات إياب مرحلة الادوار الاقصائية.

