نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ستراسبورج ومارسيليا في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ستراسبورج اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجاري في لقاء منتظر بينهم بستاد دو لامينو ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الفرنسي.
موعد مباراة ستراسبورج ومارسيليا
وتبدأ صافرة انطلاق مباراة ستراسبورج ومارسيليا مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ستراسبورج ومارسيليا
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.