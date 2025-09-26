نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ستراسبورج ومارسيليا في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ستراسبورج اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجاري في لقاء منتظر بينهم بستاد دو لامينو ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة ستراسبورج ومارسيليا

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة ستراسبورج ومارسيليا مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ستراسبورج ومارسيليا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

