نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفوز على مودرن سبورت في بطولة الجمهورية مواليد 2011 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2011، على مودرن سبورت بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

سجل هدف الزمالك، يوسف محمد.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني وبدني متميز خلال الشوط الأول، وصنعوا عدة فرص على مرمى مودرن سبورت ولكن لم تترجم إلى أهداف، في المقابل لم يتلقي حارس مرمى الأبيض هجمات خطيرة.

وفي الشوط الثاني واصل الزمالك السيطرة على مجريات المباراة، وصناعة أكثر من فرصة محققة على مرمى مودرن سبورت، لينجح يوسف محمد في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72، لتنتهي بفوز أبناء ميت عقبة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2011 من، محمد أحمد مدربًا، حسام جمال مدربًا مساعدًا، سامح حسين مدربًا لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إداريًا، عمرو كرم أخصائيًا للتأهيل والإصابات، عمرو عيسى محللًا للأداء، محمد السيد عبد العال مسؤولًا للمهمات.

