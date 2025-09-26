نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما ضد رونالدو.. التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار نحو استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يستضيف القمة النارية بين اتحاد جدة والنصر، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي لموسم 2025-26.

اتحاد جدة يواجه النصر في دوري روشن

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت عمان والإمارات.

ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق اتحاد جدة والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة النصر، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: رايكوفيتش.

▪︎خط الدفاع: معاذ فقيهي - دانيلو بيريرا - سعد آل موسى - أحمد الجليدان.

▪︎خط الوسط: فابينهو - كانتي - حسام عوار.

▪︎خط الهجوم: بيرجوين - موسى ديابي - كريم بنزيما.

في المقابل، جاء تشكيل النصر لمواجهة الاتحاد، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: بينتو.

▪︎خط الدفاع: أيمن يحيى - مارتينيز - سيماكان - نواف بوشل.

▪︎خط الوسط: بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - جواو فيليكس.

▪︎خط الهجوم: كومان - كريستيانو رونالدو - ماني.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات ثمانية السعودية وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2026/2025، وتحديدًا على قناة Thmanyah 1 HD.

