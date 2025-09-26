نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي.. Ronaldo vs Benzema في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الجمعة، مباراة قوية بين فريقي الاتحاد والنصر في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويحل فريق النصر، ضيفًا على الاتحاد في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي، بملعب الإنماء في جدة، معقل الفريق الذي يقوده الفرنسي لوران بلان.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت عمان والإمارات.

ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق اتحاد جدة والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات ثمانية السعودية وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2026/2025، وتحديدًا على قناة Thmanyah 1 HD.

تشكيل الاتحاد والنصر في كلاسيكو الليلة

جاء تشكيل الاتحاد لمواجهة النصر، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: رايكوفيتش.

▪︎خط الدفاع: معاذ فقيهي - دانيلو بيريرا - سعد آل موسى - أحمد الجليدان.

▪︎خط الوسط: فابينهو - كانتي - حسام عوار.

▪︎خط الهجوم: بيرجوين - موسى ديابي - كريم بنزيما.

في المقابل، جاء تشكيل النصر لمواجهة الاتحاد، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: بينتو.

▪︎خط الدفاع: أيمن يحيى - مارتينيز - سيماكان - نواف بوشل.

▪︎خط الوسط: بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - جواو فيليكس.

▪︎خط الهجوم: كومان - كريستيانو رونالدو - ماني.

