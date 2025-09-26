نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| هدف ماني يربك الاتحاديين.. شاهد بث مباشر مباراة النصر والاتحاد في الكلاسيكو السعودي المشتعل mane goal في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي: الاتحاد يستضيف النصر في جدة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء الجمعة 26 سبتمبر/أيلول 2025، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث يحتضن مواجهة نارية تجمع بين الاتحاد وضيفه النصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، إذ يدخل الفريقان المواجهة متساويين في رصيد النقاط (9 نقاط لكل منهما)، مع أفضلية الصدارة للنصر بفارق الأهداف، فيما يسعى الاتحاد إلى انتزاع القمة على أرضه وبين جماهيره.

⏰ موعد المباراة:

الساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

التشكيلة الفريقين

النصر:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

الدفاع: أيمن يحيى، محمد سيماكان، إينيغو مارتينيز، سلطان الغنام

الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، كينغسلي كومان

الهجوم: ساديو ماني، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو

الاتحاد:

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي

الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، دانيلو بيريرا، حسن كادش

الوسط: نغولو كانتي، فابينيو، موسى ديابي، حسام عوار، ستيفن بيرغوين

الهجوم: كريم بنزيما

