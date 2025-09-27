نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يستضيف بيرنلي في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بداية غير مبشرة للسيتي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي مساء اليوم في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز – البريميرليج.

ويدخل الفريق السماوي اللقاء بهدف العودة إلى طريق الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد بداية متذبذبة في البطولة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 7 نقاط فقط، وهو مركز لا يليق بحامل اللقب، بينما يتواجد بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، ما يجعل المباراة اختبارًا مهمًا للفريقين في صراع تحسين المراكز مبكرًا.

غياب عمر مرموش للإصابة

من المنتظر أن يتواصل غياب النجم المصري عمر مرموش عن صفوف مانشستر سيتي أمام بيرنلي، بعد الإصابة التي تعرض لها في أربطة الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في التاسع من سبتمبر الجاري ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مرموش سيكون جاهزًا للعودة إلى الملاعب اعتبارًا من مباراة سيتي أمام برينتفورد المقررة في الخامس من أكتوبر المقبل.

حسام حسن يستدعي مرموش لتصفيات المونديال

على صعيد المنتخب، أعلن المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن استدعاء عمر مرموش لقائمة مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في ختام التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، حيث يحتاج الفراعنة لتحقيق فوز واحد فقط لضمان التأهل المباشر للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

التاريخ ينحاز لمانشستر سيتي أمام بيرنلي

ووفقًا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، التقى مانشستر سيتي مع بيرنلي في 102 مواجهة سابقة بمختلف البطولات. تمكن السيتي من تحقيق الفوز في 52 مباراة، بينما فاز بيرنلي في 29 لقاء، وحسم التعادل 21 مواجهة. كما سجل لاعبو السيتي 215 هدفًا مقابل 129 هدفًا في شباكهم.