نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت بجميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق العديد من مباريات كرة القدم حول العالم، اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر 2025، والتي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم.
يوفر «دوت الخليج الرياضي» فرصة البحث عن موعد المباريات والقنوات الناقلة لها حول العالم، والتي ستقام اليوم السبت.
الدوري المصري الممتاز «دوري نايل»
الأسبوع التاسع
المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية
الساعة: 5:00م
القنوات الناقلة: أون سبورت 1
زد ضد حرس الحدود
الساعة: 5:00م
القنوات الناقلة: أون سبورت 2
بيراميدز ضد طلائع الجيش
الساعة: 8:00م
القنوات الناقلة: أون سبورت 1
المصري البورسعيدي ضد بتروجيت
الساعة: 8:00م
القنوات الناقلة: أون سبورت 2
الدوري السعودي «دوري روشن
الأسبوع الرابع
الرياض ضد نيوم
الساعة: 6:20م
القنوات الناقلة: قناة ثمانية ٨ HD3
النجمة ضد الفيحاء
الساعة: 6:35م
القنوات الناقلة: قناة ثمانية ٨ HD2
الفتح ضد القادسية
الساعة: 9:00م
القنوات الناقلة: قناة ثمانية ٨ HD1
الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»
الأسبوع السادس
برينتفورد ضد مانشستر يونايتد
الساعة: 2:30 ظهرًا
القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1
مانشستر سيتي ضد بيرنلي
الساعة: 5:00م
القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 2
كريستال بالاس ضد ليفربول
الساعة: 5:00
القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3
ليدز يونايتد ضد بورنموث
الساعة: 5:00
القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 5
تشيلسي ضد برايتون
الساعة: 5:00
القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 6
نوتنجهام ضد سندرلاند
الساعة: 7:30
القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1
توتنهام هوتسبير ضد وولفرهامبتون
الساعة: 10:00
القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني «لا ليجا»
الأسبوع السابع
خيتافي ضد ليفانتي
الساعة: 3:00 عصرًا
القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 4
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
الساعة: 5:15
القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1
ريال مايوركا ضد ديبورتيفو
الساعة: 7:30
القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3
فياريال ضد اتلتيك بلباو
الساعة: 10:00
القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3