نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت بجميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق العديد من مباريات كرة القدم حول العالم، اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر 2025، والتي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم.

يوفر « دوت الخليج الرياضي » فرصة البحث عن موعد المباريات والقنوات الناقلة لها حول العالم، والتي ستقام اليوم السبت.

الدوري المصري الممتاز «دوري نايل»

الأسبوع التاسع

المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية

الساعة: 5:00م

القنوات الناقلة: أون سبورت 1

زد ضد حرس الحدود

الساعة: 5:00م

القنوات الناقلة: أون سبورت 2

بيراميدز ضد طلائع الجيش

الساعة: 8:00م

القنوات الناقلة: أون سبورت 1

المصري البورسعيدي ضد بتروجيت

الساعة: 8:00م

القنوات الناقلة: أون سبورت 2

الدوري السعودي «دوري روشن

الأسبوع الرابع

الرياض ضد نيوم

الساعة: 6:20م

القنوات الناقلة: قناة ثمانية ٨ HD3

النجمة ضد الفيحاء

الساعة: 6:35م

القنوات الناقلة: قناة ثمانية ٨ HD2

الفتح ضد القادسية

الساعة: 9:00م

القنوات الناقلة: قناة ثمانية ٨ HD1

الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»

الأسبوع السادس

برينتفورد ضد مانشستر يونايتد

الساعة: 2:30 ظهرًا

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1

مانشستر سيتي ضد بيرنلي

الساعة: 5:00م

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 2

كريستال بالاس ضد ليفربول

الساعة: 5:00

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3

ليدز يونايتد ضد بورنموث

الساعة: 5:00

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 5

تشيلسي ضد برايتون

الساعة: 5:00

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 6

نوتنجهام ضد سندرلاند

الساعة: 7:30

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1

توتنهام هوتسبير ضد وولفرهامبتون

الساعة: 10:00

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 2

الدوري الإسباني «لا ليجا»

الأسبوع السابع

خيتافي ضد ليفانتي

الساعة: 3:00 عصرًا

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 4

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

الساعة: 5:15

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1

ريال مايوركا ضد ديبورتيفو

الساعة: 7:30

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3

فياريال ضد اتلتيك بلباو

الساعة: 10:00

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3