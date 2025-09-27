نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ديربي من العيار الثقيل بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، إيدير ميليتاو، دين هاوسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، فرانكو ماستانتونو.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام الريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس ليورنتي، روبين لي نورماند، لينجليت، دافيد هانكو.

خط الوسط: كوكي، جوليانو سيميوني، بابلو باريوس، نيكولاس جونزاليس.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.