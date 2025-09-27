نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاقة مبشرة لـ الأهلي والزمالك والشارقة في مونديال اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الأهلي المصري 41-14 على سيدني بطل أستراليا في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد الجمعة.

وسيلتقي الأهلي في مباراته الثانية مع فريق فيزبريم المجري الأحد، من أجل فرصة تصدر المجموعة الثانية.

كما فاز الزمالك 26-24 على توباتي البرازيلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ومن المقرر ان يخوض الزمالك ثانِ مواجهاته في البطولة ضد فريق برشلونة الإسباني الأحد.

وحقق الشارقة الإماراتي الفوز 35-30 على كاليفورنيا إيجلز الأميركي في المجموعة الأولى، قبل أن يلعب ضد ماغدبورغ الألماني الأحد.

وتشارك تسعة فرق في بطولة كأس العالم لكرة اليد، مقسمة على ثلاث مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة وأفضل فريق من أصحاب المركز الثاني إلى قبل النهائي.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 26 سبتمبر أيلول وحتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول المقبل.