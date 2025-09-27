نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة عقب الفوز على بيرنلي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، فوزا كبيرا على نظيره بيرنلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة عقب الفوز على بيرنلي

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد موناكو الفرنسي، يوم 1 أكتوبر المقبل الموافق الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد موناكو، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

