نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي فوزا كبيرا على، نظيره فريق بيرنلي، بخمسة أهداف هدف وحيد، في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل في الدقيقة 12 من الشوط الأول؛ اللاعب ماكسمي استيفي، لاعب فريق بيرنلي هدف ذاته في مرماه لصالح مانشستر سيتي.

ثم أدرك جيدون أنتوني هدف التعادل لصالح بيرنلي في الدقيقة 38 من الشوط الأول بأسيست من زميله هارتمان.

ثم تمكن اللاعب ماتيوس نونيز من تسجيل الهدف الثاني لفريقه مانشستر سيتي في الدقيقة 61 بعد تمريرة رائعة من إيرلينج هالاند.

وأضاف ماكسمي استيفي هدف ذاتي جديد في مرماه لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 65

وأحرز إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الرابع في الدقيقة 90 من الشوط الثاني بأسيست من دوكو.

وسجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني له والخامس لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.