نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا في مأزق قبل القمة..4 نجوم قد يغيبون عن لقاء الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فيريرا في مأزق قبل القمة: 4 نجوم قد يغيبون عن لقاء الأهلي والزمالك.

فيريرا مهدَّد بمواجهة كبيرة بسبب غيابات في الزمالك قبل لقاء الأهلي: 4 نجوم قد يغيبون عن القمة، أبرزهم شحاتة والجزيري.

تعرف على التفاصيل والتأثير المحتمل على الفريق الأبيض

قبل أيام قليلة من واحدة من أقوى مباريات الدوري المصري، يعيش نادي الزمالك حالة من القلق الشديد، حيث يواجه المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا أزمات عديدة مع قائمة الفريق قبل استضافة الأهلي في قمة الجولة التاسعة، بعد أن تأكد أن 4 لاعبين من العيار الثقيل قد لا يشاركون في اللقاء مساء الإثنين.

إقرأ المزيد..عاجل- زيزو يثير الجدل قبل القمة..هل يشارك نجم الأهلي أمام الزمالك رغم الإصابة؟

شحاتة مهدد والإصابة تتربص

يُعَد محمد شحاتة أبرز الأسماء المهدَّدة بالغياب، إذ لم تتعافَ عضلته الضامة بالكامل، وحذَّره الطاقم الطبي من اللعب قبل التأكد التام، ما يضع فيريرا أمام معضلة كبيرة في وسط الملعب.

الجزيري خارج خطط فيريرا؟

في المفاجآت كذلك، تقلصت فرص مشاركة سيف الدين الجزيري؛ إذ أن الجهاز الفني لم يُبقِ على ثقته فيه، بعد أن شارك فقط 15 دقيقة في الموسم، مما دفعه إلى احتمال استبعاده فنيًا من تشكيلة القمة.

أسماء أخرى على مفترق الغياب

التهديد لا يقتصر على الوسط فقط، بل يتعداه إلى المهدي سليمان (حارس المرمى) وأحمد عبد الرحيم “إيشو”، اللذين باتا قريبين من الابتعاد عن اللقاء لقرارات فنية من المدرب نفسه، الذي يرجّح أن يُعلن قراره النهائي في المران الأخير قبل المباراة.

جدول ونتائج الزمالك وصدارته

رغم هذه الأزمات، يتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات؛ حقق الفوز في 5، وتعادل مرتين، وانهزم مرة واحدة.

الفريق سجل 12 هدفًا وتلقى 4 فقط، متفوقًا على المصري بـ 2 نقطة في المركز الثاني.

القمة محفوفة بالمفاجآت

تُعد مواجهة القمة اختبارًا حقيقيًا لعمق الزمالك، فغياب أيّ من هؤلاء اللاعبين يُقوّض استقرار التشكيلة الأساسية.

في المقابل، قد تمنح هذه الظروف الفرصة للمُدربين للاعتماد على بدلاء مفاجئين وتحولات تكتيكية.