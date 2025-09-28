نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والزمالك في مواجهة نارية غدًا باستاد القاهرة ضمن قمة الدوري المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٩ موعد الديربي المصري

موعد مباراة القمة والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية قمة من العيار الثقيل بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الإثنين على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2025.

وتنقل قنوات أون سبورتس حصريًا مباراة القمة، التي تحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة داخل وخارج مصر.

الأهلي بقيادة عماد النحاس.. البحث عن الاستقرار

يدخل النادي الأهلي المباراة وسط ظروف فنية صعبة بعد رحيل مدربه البرتغالي خوسيه ريبيرو، وتولي عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت.

ويركز النحاس على علاج الأخطاء الدفاعية التي عانى منها الفريق خلال المباريات الأخيرة، إذ استقبل الأحمر 8 أهداف في 7 مواجهات، ما أثار قلق جماهيره قبل لقاء الغريم التقليدي.

الأهلي يحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، ويسعى لتحقيق الفوز لتقليص فارق النقاط مع الزمالك المتصدر، حيث يبتعد الفارس الأبيض بخمس نقاط كاملة.

الزمالك يستعيد القوة الضاربة

على الجانب الآخر، يدخل الزمالك القمة بمعنويات مرتفعة بعد استعادة عدد من نجومه الأساسيين الذين غابوا عن مباراة الجونة الماضية.

ويعود لصفوف الفريق كل من:

محمود حمدي الونش بعد انتهاء فترة الإيقاف.

البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا والمغربي محمود بنتايج بعد الغياب بسبب تراكم البطاقات.

نبيل عماد دونجا عقب تعافيه من إصابة في الضلوع.

عمر جابر لقيادة الجبهة اليمنى بعد مشاركته كبديل في اللقاء الأخير.



المدير الفني البلجيكي فيريرا يعتمد على اكتمال القوة الضاربة لتأكيد صدارة الزمالك لجدول الدوري، حيث يتصدر الفريق برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.

مواجهة مصيرية على صدارة الدوري

تكتسب مباراة القمة هذا الموسم طابعًا خاصًا، إذ يسعى الأهلي للعودة بقوة للمنافسة وتعويض نزيف النقاط، بينما يطمح الزمالك لتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي وإرسال رسالة قوية لمنافسيه.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة أجواءً جماهيرية حماسية، خاصة أن القمة دائمًا ما تكون مليئة بالإثارة والندية بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الترتيب.