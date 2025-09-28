نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاري الآن .. بث مباشر: الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ساسولو وأودينيزي برسم الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم الإيطالية والأوروبية غدًا الأحد 28 سبتمبر 2025 مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الممتاز (Serie A) بين فريق ساسولو ونظيره أودينيزي. المباراة ستقام على ملعب مابي، المعروف بجوه الحماسي، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب، خصوصًا مع انطلاق الموسم الجديد 2025/26 الذي يحمل الكثير من التحديات والإثارة.

تعد مواجهة ساسولو وأودينيزي من اللقاءات التي تتميز بالندية والصراع التكتيكي، حيث يسعى الفريقان لإظهار أفضل ما لديهما في هذه الجولة المبكرة من الكالتشيو، وتقديم عرض كروي ممتع للجماهير.

تاريخ مواجهات الفريقين

عند النظر إلى المواجهات المباشرة بين الفريقين، يتضح تفوق أودينيزي على حساب ساسولو بشكل كبير. فقد التقى الفريقان في 10 مباريات سابقة، لم يتمكن خلالها ساسولو من تحقيق أي فوز، بينما حقق أودينيزي 5 انتصارات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل. هذه الإحصائيات تؤكد أن ساسولو يواجه تحديًا كبيرًا في كسر هذه العقدة أمام منافسه، ما يجعل المباراة القادمة فرصة مهمة للفريق الأخضر لتحقيق انتصاره الأول تاريخيًا.

الفريق المباريات السابقة عدد الانتصارات التعادلات الهزائم ساسولو 10 0 5 5 أودينيزي 10 5 5 0

أرقام وإحصائيات قبل المباراة

ساسولو يدخل اللقاء بهدف تحقيق فوزه الأول على أودينيزي في تاريخ مواجهاتهما المباشرة، وهو ما يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين والجهاز الفني. الفريق يعتمد على القوة الهجومية عبر لاعبيه الأساسيين مع تعزيز الدفاع للحد من خطورة الخصم.

من جهته، يسعى أودينيزي لمواصلة تفوقه التاريخي على ساسولو والعودة بالنقاط الثلاث، حيث يملك سجلًا جيدًا خارج ملعبه، ويعتمد على الاستفادة من خبرة لاعبيه في مثل هذه المباريات الحاسمة.

اللقاءات السابقة بين الفريقين اتسمت بالندية، حيث انتهت نصفها بالتعادل، ما يجعل حسم النتيجة أمرًا صعبًا ويزيد من توقعات الإثارة والتشويق خلال المباراة.

الفريق الأهداف المسجلة الأهداف المستقبلة آخر فوز ساسولو 12 18 0 أودينيزي 15 10 الجولة 10 موسم 2024/25

توقيت المباراة

تم تحديد موعد المباراة وفقًا لتوقيت مختلف الدول العربية لمتابعة البث المباشر:

الدولة / المنطقة توقيت المباراة المغرب / تونس / الجزائر 11:30 صباحًا مصر / فلسطين 12:30 ظهرًا السعودية / دول الخليج 01:30 ظهرًا الإمارات / سلطنة عمان 02:30 ظهرًا

القنوات الناقلة والبث المباشر

تتمتع جماهير الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمتابعة المباراة عبر قنوات beIN Sports، والتي تمتلك حقوق بث مباريات الكالتشيو. يمكن المشاهدة عبر القناة التلفزيونية أو من خلال خدمات البث المباشر عبر الإنترنت، وذلك حسب الاشتراك الفعال للمستخدمين:

طريقة المشاهدة التفاصيل القناة التلفزيونية beIN Sports HD 3 أو ما يعادلها البث المباشر عبر الإنترنت تطبيق beIN Connect بجودة HD ملاحظات الاشتراك ضروري والتحقق من القناة قبل المباراة

تشير كل المعطيات إلى أن مباراة ساسولو وأودينيزي ستكون متكافئة التكتيك والإثارة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تحسن موقعه في الدوري الإيطالي. بالنسبة لساسولو، المباراة فرصة تاريخية لتحقيق أول انتصار ضد أودينيزي، بينما يسعى الأخير لمواصلة تفوقه التاريخي والحفاظ على سجله الممتاز.

تعد مواجهة الغد بمثابة اختبار حقيقي للمدربين واللاعبين على حد سواء، حيث يمكن للأداء الفردي والجماعي أن يحسم النتيجة. بالتالي، ستكون الأنظار متجهة إلى ملعب مابي لمتابعة مباراة مليئة بالإثارة والندية من بدايتها وحتى صافرة النهاية.