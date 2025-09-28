نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يتفوق على فيرونا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره هيلاس فيرونا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي 2025-2026.

وانطلقت صافرة مباراة روما ضد هيلاس فيرونا، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة روما وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

واستهل لاعبو فريق روما الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية على فريق هيلاس فيرونا من أجل تسجيل هدف أول مبكر، لفض الاشتباك.

وسجل أرتم دوبياك لاعب فريق روما، الهدف الأول في شباك فيرونا، في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، بعد أسيست من زميله محمد زكي سيلك.

وسدد في الدقيقة 28 من الشوط الأول، اللاعب جيفت أوري لاعب فريق فيرونا كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم روما على نظيره فيرونا بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو روما تسجيل الهدف الثاني في مرمى فيرونا لقتل المباراة والخروج بالثلاث نقاط.

وبالفعل نجح اللاعب ماتياس سولي مهاجم فريق روما الهدف الثاني في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة.

وسجل جيفت أوريان الهدف الأول لصالح فريق فيرونا في الدقيقة 90+7 من الوقت بدل الضائع ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

