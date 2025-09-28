نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساسولو يهزم أودينيزي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز ساسولو على ضيفه أودينيزي 3-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ساسولو رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند سبع نقاط في المركز العاشر.

وتقدم أرماند لورينتي لفريق ساسولو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف إسماعيل كونيه الهدف الثاني في الدقيقة الـ12.

وفي الدقيقة الـ55 سجل كينان ديفيس هدف أودينيزي الوحيد في المباراة، فيما سجل ساسولو الهدف الثالث عن طريق إدوارد يانوني في الدقيقة الـ81.

وتلقى أودينيزي الهزيمة الثانية له هذا الموسم والثانية على التوالي، بعدما خسر في الجولة الماضية على أرضه وبين جماهيره بثلاثية نظيفة أمام ميلان.