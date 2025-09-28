نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة روما ضد فيرونا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، الفوز على نظيره هيلاس فيرونا بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي 2025-2026.

أهداف مباراة روما وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

أحرز أرتم دوبياك لاعب فريق روما، الهدف الأول في شباك فيرونا، في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من محمد زكي سيلك.

ثم أضاف اللاعب ماتياس سولي مهاجم فريق روما الهدف الثاني في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة.

نهاية المباراة بفوز روما على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الكالتشيو ✅



نهاية المباراة بفوز روما على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الكالتشيو ✅

#روما_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/17YuHXBdel — ADSportsTV (@ADSportsTV) September 28, 2025

