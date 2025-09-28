نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرها فوز اعتباري.. التعادل يتفوق نسبيا في مواجهة الأهلي والزمالك قبل مباراة الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، مباراة ديربي كرة القدم المصرية، بين فريق الأهلي والغريم التقليدي فريق الزمالك، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستعرض « دوت الخليج الرياضي » تاريخ مواجهات القطبين قبل مواجهة الإثنين المرتقبة، من خلال السطور التالية.

تقابل الفريقان من قبل في بطولة الدوري خلال 130 مباراة، آخرها المباراة التي رفض الأهلي خوضها في الموسم الماضي، واحتسبت لصالح فريق الزمالك.

حقق فريق الأهلي الفوز في 50 مواجهة سابقة، وفاز الزمالك في 29 مباراة، بينما تفوق التعادل نسبيا في تاريخ مواجهات القطبين عندما حل في 51 مباراة.

استقبلت شباك الزمالك 170 هدفا من أقدام لاعبي فريق الأهلي، بينما سجل لاعبو الزمالك 117 هدفا، منهم 3 أهداف اعتبارية في المباراة الأخيرة التي تم احتسبها للزمالك بعد رفض الأهلي خوضها بسبب عدم وجود حكام أجانب.

حافظ لاعبو الأهلي على نظافة شباكهم خالية من الأهداف في 55 مواجهة، بينما حافظ لاعبو الزمالك على نظافة شباكهم أمام الأهلي في 35 مباراة.

أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مواجهات الأهلي أمام الزمالك الثنائي أسامة عرابي وهادي خشبة بواقع 25 مباراة لكل منهما، بينما يأتي من الزمالك يكن حسين صاحب الـ 21 مشاركة أمام فريق الأهلي.

يأتي لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة واللاعب محمد شريف مهاجم فريق الأهلي الحالي، على رأس قائمة أكثر اللاعبين تهديفا في تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 7 أهداف لكل لاعب منهم.

