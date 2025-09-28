نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش يقود تشكيل ميلان أمام نابولي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب إيه سي ميلان تشكيل الفريق استعدادًا لخوض القمة النارية أمام نظيره نابولي، في إطار منافسات مسابقة الكالتشيو لموسم 2025-26.

ميلان يواجه نابولي في الكالتشيو

وتتجه الأنظار مساء اليوم الأحد نحو استاد جوزيبي مياتزا، والذي يستضيف القمة الإيطالية النارية بين نابولي وميلان، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الإيطالي دانييل شيفي، في المواجهة التي ستقام على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا معقل الروسونيري.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر، أن تنطلق المواجهة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل ميلان، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: ماينان.

▪︎ خط الدفاع: بافلوفيتش - جابيا - توموري.

▪︎ خط الوسط: استوبينان - رابيو - مودريتش - فوفانا - سالماكرز.

▪︎ خط الهجوم: خيمينيز - بوليسيتش.

القنوات الناقلة لمواجهة ميلان ونابولي في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات الرابعة العراقية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2025-26، وتحديدًا على قناة الرابعة الرياضية 2.