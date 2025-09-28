نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة ميلان في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نابولي عن تشكيل الفريق استعدادًا لخوض القمة الإيطالية أمام نظيره إيه سي ميلان، في إطار منافسات مسابقة الكالتشيو لموسم 2025-26.

نابولي يواجه ميلان في الكالتشيو

وتتجه الأنظار مساء اليوم الأحد نحو استاد جوزيبي مياتزا، والذي يستضيف القمة الإيطالية النارية بين نابولي وميلان، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الإيطالي دانييل شيفي، في المواجهة التي ستقام على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا معقل الروسونيري.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر، أن تنطلق المواجهة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل نابولي، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: ميريت.

▪︎ خط الدفاع: دي لورينزو - لوكا ماريانوتشي - جيسوس - جوتيريز.

▪︎ خط الوسط: لوبتكا - بوليتانو - أجويسا - دي بروين - ماكتومناي.

▪︎ خط الهجوم: هويلوند.

القنوات الناقلة لمواجهة ميلان ونابولي في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات الرابعة العراقية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2025-26، وتحديدًا على قناة الرابعة الرياضية2.