نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلاااا شووت (0-0) ⚽ بث مباشر مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي.. قمة نارية على ملعب سان سيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاااا شووت (0-0) بث مباشر مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي.. قمة نارية على ملعب سان سيرو.

بث مباشر مباراة ميلان ونابولي اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2025-2026. تعرف على موعد اللقاء، تشكيل الفريقين، ترتيب الكالتشيو قبل المباراة، أبرز النجوم، وتحليل شامل قبل صافرة البداية على ملعب سان سيرو.

قمة الجولة الخامسة من الكالتشيو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية مساء الأحد 28 سبتمبر 2025 إلى ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، حيث يستضيف فريق إيه سي ميلان منافسه القوي نابولي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2025-2026.

اللقاء يُصنف كأحد أقوى مواجهات الكالتشيو هذا الموسم، نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الكبير، إضافة إلى المنافسة المبكرة على المراكز الأولى.

موعد مباراة ميلان ونابولي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات الدوري الإيطالي المباراة مباشرة لعشاق الكرة العالمية، مع توفير استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يدخل نابولي المباراة متصدرًا جدول الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات كاملة دون أي تعثر، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته.

أما ميلان، فيحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق 3 انتصارات وتلقى خسارة وحيدة. الفريقان يسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية؛ نابولي من أجل الحفاظ على الصدارة، وميلان من أجل اللحاق بركب المقدمة.

جدول الترتيب قبل المواجهة:

نابولي: المركز الأول – 12 نقطة – 4 انتصارات – 0 تعادل – 0 هزيمة.

ميلان: المركز السادس – 9 نقاط – 3 انتصارات – 0 تعادل – 1 هزيمة.

تشكيل ميلان المتوقع ضد نابولي

حراسة المرمى: مايك ماينان. خط الدفاع: فيكايو توموري، ماتيو جابيا، بافلوفيتش.

خط الوسط: سالميكرز، فوفانا، لوكا مودريتش، أدريان رابيو، إستوبينيان.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، سانتياجو خيمينيز.

تشكيل نابولي المتوقع ضد ميلان

حراسة المرمى: أليكس ميريت. خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، جيسوس، سبينازولا.خط الوسط: لوبوتكا، أنجويزا، كيفين دي بروين، ماكتوميناي، بوليتانو.

خط الهجوم: راسموس هويلوند. نجوم المباراة المرتقبة ميلان: يعوّل على خبرة لوكا مودريتش في الوسط، وسرعة بوليسيتش، إضافة إلى الحضور البدني للمهاجم خيمينيز.

نابولي: يمتلك قوة هجومية هائلة بقيادة دي بروين وبوليتانو، بجانب المهاجم الشاب هويلوند الذي أثبت نفسه كأحد أبرز المواهب في أوروبا.

صراع مبكر على القمة

تمثل المباراة فرصة ذهبية لميلان للعودة سريعًا إلى المربع الذهبي وتقليص الفارق مع نابولي، بينما يسعى الأخير للحفاظ على سلسلة انتصاراته ومواصلة الانفراد بالصدارة.

اللقاء يحمل أيضًا طابعًا ثأريًا، إذ يسعى ميلان لتعويض نتائجه المتذبذبة أمام نابولي في المواسم الأخيرة. تصريحات ما قبل اللقاء مدرب ميلان أكد أن الفريق مستعد بدنيًا وفنيًا لمواجهة نابولي، مشيرًا إلى أن اللعب على أرضية سان سيرو يمنح لاعبيه دافعًا قويًا.

مدرب نابولي شدد على أهمية الحفاظ على التركيز أمام ميلان، موضحًا أن فريقه لن يتنازل عن نقاط المباراة بسهولة.

أبرز ملامح المواجهة

1. القوة الهجومية: الفريقان يملكان أسماء قادرة على التسجيل في أي لحظة.

2. السيطرة على الوسط: المعركة بين مودريتش ورابيو من جانب ميلان، ودي بروين ولوبوتكا من جانب نابولي، ستكون حاسمة.

3. الضغط الجماهيري: ملعب سان سيرو سيكون ممتلئًا بجماهير الروسونيري التي ستدعم فريقها بقوة.

سيناريوهات المباراة المحتملة

فوز ميلان: يمنحه دفعة قوية في جدول الترتيب ويعطل مسيرة نابولي المثالية.

انتصار نابولي: يؤكد هيمنته على بداية الموسم ويوسع الفارق مع منافسيه.

التعادل: نتيجة قد تكون مرضية نسبيًا لميلان، لكنها لن تُرضي طموح نابولي.

بث مباشر مباراة ميلان ونابولي اليوم يعد من أهم المواجهات في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

الجماهير تنتظر صراعًا كرويًا ممتعًا يجمع بين خبرة ميلان وطموح نابولي، في لقاء قد يرسم ملامح المنافسة على اللقب مبكرًا.