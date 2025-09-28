نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف تفاصيل جلسة عماد النحاس مع تريزيجيه قبل قمة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل جلسة عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع تريزيجيه نجم الفريق وذلك قبل قمة الزمالك في دوري نايل.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن عماد النحاس، أكد لـ تريزيجيه أن اللاعب سيكون هو المحرك الأساسي للفريق في لقاء القمة وإنه سيتواجد خلال الـ90 دقيقة من المواجهة.

وتابع، أكد النحاس لـ تريزيجيه أن اللاعب قد يقوم بتغيير مركزه في الملعب حال احتاج الأهلي لذلك، حيث طالب منه اللعب كمهاجم ثاني في المواجهة وذلك في ظل غياب اللاعب جراديشار للإصابة.

واختتم، سيلعب تريزيجيه في مركزه الطبيعي ببداية المواجهة، وحال احتاج الأحمر لمهاجم ثاني أثناء سير المباراة، سيكون تريزيجيه هو المهاجم الثاني بجانب محمد شريف.

