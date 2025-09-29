نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن قمة القاهرة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترقب جماهيري واسع يسبق المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد المباراة

تنطلق صافرة القمة في تمام الثامنة مساء الاثنين، حيث يستضيف الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في واحدة من أقوى مباريات الجولة التاسعة.

القنوات الناقلة

تحظى المباراة بتغطية إعلامية موسعة عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية لتحليل كافة تفاصيل اللقاء.

حضور جماهيري مكثف

تشهد القمة حضور 30 ألف متفرج في مدرجات استاد القاهرة، بواقع 15 ألف مشجع لكل فريق، وسط إجراءات تنظيمية مشددة.

تعليمات أمنية صارمة

أصدرت الجهات الأمنية قائمة محظورات للجماهير، شملت:

حظر رفع أي لافتات مسيئة.

منع الشماريخ والألعاب النارية.

منع استخدام الليزر.

حظر المواد القابلة للاشتعال والدهانات والبخاخات.

منع إدخال العبوات الزجاجية والأدوات الحادة.

منع الأسلحة بجميع أنواعها.

منع استخدام الطائرات المُسيّرة (الدرون).



صافرة إسبانية تدير القمة

أسند اتحاد الكرة مهمة إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم إسباني بقيادة سيزار سوتو جرادو (45 عامًا)، يعاونه الثنائي إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو، فيما يتولى أليخاندرو رويز مهمة الحكم الرابع. ويشرف على تقنية الفيديو (VAR) كل من خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز.

