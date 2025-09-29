نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة القمة.. الأهلي والزمالك في مواجهة نارية من سيفوز؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهة قوية الزمالك والأهلي يتصارعان على القمة

الأهلي، الزمالك، تعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك واحدة من أهم دربيات كرة القدم في العالم، حيث تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم في ترتيب دربيات كرة القدم، وتخظي بمشاهدة جماهيرية من حول العالم.

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ودائمًا ماتكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك واحدة من أهم المباريات في الدوري المصري، وتجمع بين الفريقين الأكبر والأكثر شعبية بالوطن العربي.

وتكون هذه المواجهة دائمًا مشحونة بالإثارة والتشويق، وجذب انتباه الجماهير المصرية والعربية.

موعد مباراة القمة

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة الثامنة مساءً اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ترتيب الفريقين في الدوري

وقبل مواجهة الليلة يحتل النادي الأهلي المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مثلها، وخسر مباراة واحدة.

فيما يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في لقائين وتلقى هزيمة واحدة، وذلك في 8 مباريات خاضها الفريق خلال الموسم الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون سبورتس مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2025، وستولي التعليق على المباراة كل من أيمن الكاشف، وبلال علام عبر القناة الصوتية الأولى والثانية.