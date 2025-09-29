نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندما يحكم الإسبان ديربي القاهرة.. سجل نتائج الأهلي والزمالك مع صافرة الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية، مساء اليوم الإثنين، نحو استاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في الديربي الأشهر بالدوري الممتاز (دوري نايل)، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، المباراة ستشهد حضور صافرة إسبانية كاملة، في مشهد يضيف طابعًا استثنائيًا على أجواء القمة.

جرادو يقود الكلاسيكو المصري

الاتحاد المصري لكرة القدم أسند إدارة اللقاء إلى الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو، صاحب الـ45 عامًا، والذي يعاونه الثنائي إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو، بينما يتولى أليخاندرو رويز مهام الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو يظهر كل من خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز لضمان أعلى درجات العدالة التحكيمية.

لمسات إسبانية سابقة في الديربي

التاريخ يشهد أن الصافرة الإسبانية حضرت في القمة ثلاث مرات فقط:

في موسم 1986-1987 عندما قلب الزمالك تأخره أمام الأهلي إلى فوز مثير 2-1 في القمة رقم 62.

في موسم 1976-1977 خلال القمة رقم 79، والتي انتهت بانتصار أحمر بثلاثية مقابل هدف.

وأخيرًا في القمة 124 موسم 2021-2022، حينما حسم التعادل 2-2 المواجهة بين الغريمين.



قمة بعد انسحاب مثير للجدل

المواجهة المرتقبة تعد الأولى بين الأهلي والزمالك منذ فبراير الماضي، بعدما أثار انسحاب الأهلي من مباراة الدور الثاني بالدوري السابق جدلًا واسعًا، احتجاجًا على غياب التحكيم الأجنبي عن لقاء الزمالك يوم 11 مارس.

الأهلي بين الضغوط والتغيير

الفريق الأحمر يدخل اللقاء وسط أزمة نتائج دفعت الإدارة إلى إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، ليحل محله مؤقتًا عماد النحاس في محاولة لإنقاذ المسار وإعادة الثقة للجماهير.

استقرار زملكاوي وطموحات فيريرا

في المقابل، يبدو الزمالك أكثر استقرارًا مع بداية الموسم، حيث يقود البلجيكي يانيك فيريرا الفريق بثبات، مقدمًا عروضًا قوية جعلت الأبيض في موقع مختلف بالجدول، وسط طموحات بمواصلة الانطلاقة الناجحة.

