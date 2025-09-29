نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مرة تقابل الأهلي والزمالك في سبتمبر؟.. القمة الأخيرة كانت قارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الاثنين نحو استاد القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحًا للقمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر سبتمبر

تحمل مواجهة الليلة خصوصية إضافية، إذ سبق أن التقى الفريقان في 9 مباريات سابقة خلال شهر سبتمبر عبر تاريخ مشاركاتهما في مختلف البطولات:

الأهلي حقق الفوز في 5 مباريات.

الزمالك فاز في مباراتين.

التعادل حسم مواجهتين.

القمة الأخيرة في سبتمبر.. ذكريات السوبر الأفريقي بالرياض

آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في سبتمبر كانت يوم 27 سبتمبر 2024 في العاصمة السعودية الرياض، على ملعب المملكة آرينا، ضمن بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وشهدت تلك المباراة إثارة كبيرة، حيث تقدم الأهلي أولًا في الدقيقة 44 عبر الفلسطيني وسام أبو علي من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الزمالك التعادل في الدقيقة 77 عن طريق ناصر منسي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفارس الأبيض بنتيجة 4-3، ليُتوج الزمالك باللقب القاري على حساب غريمه التقليدي.