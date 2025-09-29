نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفشة يجلس بجوار عواد في مقصورة الصحفيين لمتابعة قمة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرجات استاد القاهرة تواجد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ومحمد عواد حارس الزمالك معًا لتقديم الدعم لفريقيهما خلال مباراة القمة في بطولة الدوري الممتاز، بعد أن خرج أفشة من قائمة الأهلي للإصابة، وعواد من قائمة الزمالك لأسباب فنية.

وجاء تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وخط الدفاع: ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني، مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، ومحمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير، عمر كمال، أحمد رضا، أحمد رمضان بيكهام، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، مصطفى العش، أليو ديانج، وحمزة عبد الكريم.

أما تشكيل الزمالك، فكان كالتالي: محمد صبحي في حراسة المرمى، وخط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، وعمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، وخط الهجوم: آدم كايد، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: مهدي سليمان، أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، صلاح مصدق، أحمد حمدي، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، عمرو ناصر، وناصر منسي.

