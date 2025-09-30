نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان هام من لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بشأن البث المشترك لقناتي الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمّنت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، مبادرة البث المشترك بين قناتي الأهلي والزمالك قبل مباراة الناديين الكبيرين في الدوري المصري، والتي أقيمت مساء أمس.

وأكدت اللجنة، أن هذا العمل الذي اتسم بالروح الرياضية والوطنية، والحرص على إعلاء قيم نبذ العنف والتعصب، نابع من مكانة الناديين الكبيرين باعتبارهما أكبر ركائز الرياضة المصرية والعربية.

وأوضحت اللجنة أنها تأمل استمرار هذا النهج الإعلامي المهني الراقي في توجيه الرأي العام الرياضي لما فيه إعلاء لقيم الروح الرياضية والمحبة بين الجماهير.

وأشادت اللجنة بدور قناتي الناديين والقائمين على إداراتهما على هذه الخطوة غير المسبوقة، وتدعوهم لمواصلة هذا النهج بصورة واسعة ومستمرة.