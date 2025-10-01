نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قوية لليفربول.. أليسون يغيب عن مواجهة تشيلسي للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول رسميًا غياب حارسه البرازيلي أليسون بيكر عن مواجهة تشيلسي المرتقبة يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض أليسون لإصابة قوية بعدما اصطدمت به تسديدة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، ليغادر على إثرها ملعب "رامس بارك" في إسطنبول وسط قلق واضح من الجهاز الطبي للفريق.

ويُعتبر غياب الحارس الأساسي ضربة كبيرة للريدز، خاصة أن الفريق يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات محليًا بعد خيبة الأمل الأوروبية الأخيرة، حيث يعوّل المدير الفني أرني سلوت كثيرًا على خبرة أليسون وقدرته على منح الدفاع صلابة إضافية في المباريات الكبرى.