الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن مستجدات هامة تتعلق بمستقبل محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، في ظل اهتمام نادي الفتح السعودي بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، المقرر انطلاقها في شهر يناير المقبل.

فرصة مش هتكرر.. "عملاق السعودية" يطلب التعاقد مع نجم الأهلي مقابل 2 مليون دولار

وأوضح كريم حسن شحاتة، خلال تقديمه برنامج «كورة كل يوم» عبر قناة الحياة، أن إدارة نادي الفتح تدرس تقديم عرض رسمي لاستعارة الشناوي حتى نهاية الموسم، مستندة إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الحارس الدولي مع الأهلي ومنتخب مصر في البطولات المحلية والقارية.

وحتى الآن، لم يصدر النادي الأهلي أي بيان رسمي يوضح موقفه من العروض المقدمة لقائده، إلا أن مصادر داخل النادي أكدت أن الإدارة قد تدرس أي عرض خارجي في حال كان المقابل المالي مجزيًا، مع ضرورة تأمين بديل قوي لحراسة المرمى قبل الموافقة على أي خطوة نحو رحيله.

ومن المتوقع أن يشهد ملف انتقال محمد الشناوي تطورات متلاحقة خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب فترة القيد الشتوي، وسط اهتمام جماهيري واسع وترقب من وسائل الإعلام الرياضية لموقف الأهلي النهائي من العرض السعودي.