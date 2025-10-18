تشيلسي يقتحم مربع الكبار
حقق فريق تشيلسي الفوز على مضيفه نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
سجل أهداف تشيلسي، جوش أتشيمبونغ في الدقيقة 49، وبيدرو نيتو في الدقيقة 52، ورييس جيمس في الدقيقة 84.
وأكمل تشلسي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه الفرنسي مالو غوستو بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 87.
وبهذه النتيجة واصل تشيلسي سلسلة نتائجه الايجابية محققا انتصاره الثاني على التوالي في الدوري، ورفع رصيده إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتا متأخرا بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر الذي يحل ضيفا على فولهام في وقت لاحق اليوم.
في المقابل توقف رصيد فريق نوتنغهام عند خمس نقاط في المركز السابع عشر ومني بخسارته الثالثة على التوالي في الدوري.
