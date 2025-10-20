أحمد جودة - القاهرة - الشباب والرياضة : برنامج لتدريب المدربين بعنوان "القيم فى مكان العمل" ضمن مشروع قيم وحياة بالمدينة الشبابية بالغردقة

انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لتدريب المدربين "مجموعة النواة" بعنوان "القيم في مكان العمل" ضمن المرحلة السادسة من مشروع "قيم وحياة،" من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفيه، "إدارة التطوع" بالتعاون مع مؤسسة "أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء" "



استهلت فعاليات اليوم الأول من البرنامج بمشاركة ٥٠ من ( منسقى أندية التطوع والفتاة والجوالة ومحو الأمية )، وتناولت مهارات العرض والتقديم مع المشاركين بواسطة المدرب أستاذ أحمد عبد الجابر، شملت الخطة التنفيذية لمرحلة مابعد التدريب وتم توزيع الادوار الميدانية علي المشاركين والاتفاق علي تنفيذ الجلسات التدريبية " القيم في مكان العمل "داخل مديريات الشباب والرياضة مع الزملاء داخل المحافظات، بجانب توزيع استمارات التقييم البعدي للمشروع وتقييم التدريب علي المشاركين والاتفاق على تنفيذ الخطة الخاصة بالتدريب، بالإضافة إلى الدليل الخاص بالقيم الوظيفية لما حققه من مردود على داخل الحلقات النقاشية الفعالة والايجابية، والمساهمة فى بناء قدرات المشاركين مستقبل الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك حرصًا من وزارة الشباب والرياضة، على المشاركة المجتمعية والاستفادة من مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تساعد وتشارك في تحقيق أهداف الوزارة بتقديم خدمات وبرامج ثقافية وتوعوية للمترديين مراكز الشباب من كافة الفئات الاعمار.

جدير بالذكر أن تدريب "قيم وحياة" يأتي في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، كما شهدت المحافظات المُشاركة نجاح كبير فى المراحل الخامسة السابقة، وتنفيذها على نطاق واسع من مراكز شباب مصر.