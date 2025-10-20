عاجل- وزير الشباب والرياضة يهنئ نظيره المغربي بتتويج منتخب الشباب بكأس العالم

أحمد جودة - القاهرة - وزير الشباب والرياضة يهنئ نظيره المغربي بتتويج منتخب الشباب بكأس العالم

قدّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى نظيره بالمملكة المغربية، بمناسبة التتويج التاريخي لمنتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بعد مشوار مميز في البطولة التي استضافتها دولة تشيلي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد فخرًا لكل العرب لما يمثله من نموذج مشرف في إعداد ودعم الأجيال الواعدة في كرة القدم.