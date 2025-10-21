نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة.. بيراميدز يواجه فاركو اليوم في الدوري المصري بحثًا عن الفوز الرابع على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بيراميدز يواجه فاركو اليوم في الدوري المصري بحثًا عن الفوز الرابع على التوالي

يخوض نادي بيراميدز مباراة قوية أمام نظيره فاركو مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، على ملعب استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 7 مباريات فقط، ويسعى لاستغلال الحالة المعنوية العالية بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والاقتراب من منطقة المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، يسعى فريق فاركو للهروب من منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز العشرين برصيد 6 نقاط من 9 مباريات ولم يحقق أي فوز حتى الآن، في محاولة لتحسين موقفه بجدول الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناةOn Sport 1، مع التعليق الصوتي للمعلق مؤمن حسن.



بيراميدز، فاركو، الدوري المصري 2025-2026، مباراة اليوم، ملعب الدفاع الجوي، On Sport 1، تعليق مؤمن حسن، جدول ترتيب الدوري المصري، المربع الذهبي، نتائج الدوري المصري، الدوري المصري الممتاز، مباريات اليوم، بيراميدز ضد فاركو.