نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. بيراميدز يستضيف فاركو اليوم في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بيراميدز يستضيف فاركو اليوم في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز

يستضيف فريق بيراميدز نظيره فاركو مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة والبث المباشر



تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، مكة المكرمة، الدوحة والكويت، والسادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، ويُذاع اللقاء حصريًا عبر قناة أون تايم سبورت 1 مع التعليق الصوتي للمعلق مؤمن حسن، ويشمل الاستوديو التحليلي قبل وبعد المباراة وخلال الاستراحة، بمشاركة المحللين محمد صلاح أبوجريشة وعبدالظاهر السقا**.

وضع الفريقين في جدول الترتيب

بيراميدز: المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 7 مباريات (4 انتصارات، تعادلان، هزيمة واحدة)، سجل لاعبوه 11 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف، ويسعى الفريق للوصول للنقطة 17 والتقدم نحو المربع الذهبي بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي والفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

فاركو: المركز العشرين برصيد 6 نقاط من 9 مباريات (6 تعادلات، 3 هزائم)، سجل لاعبوه 0 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف، ويأمل الفريق في تحقيق أول فوز له للهروب من منطقة الخطر.

تشكيل بيراميدز المتوقع:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: مصطفى فتحي – مهند لاشين – وليد الكرتي – محمود زلاكة – إيفرتون داسيلفا

الهجوم: فيستون ماييلي

يخوض نادي بيراميدز مباراة قوية أمام نظيره فاركو مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، على ملعب استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 7 مباريات فقط، ويسعى لاستغلال الحالة المعنوية العالية بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والاقتراب من منطقة المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، يسعى فريق فاركو للهروب من منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز العشرين برصيد 6 نقاط من 9 مباريات ولم يحقق أي فوز حتى الآن، في محاولة لتحسين موقفه بجدول الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناةOn Sport 1، مع التعليق الصوتي للمعلق مؤمن حسن.