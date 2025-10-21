نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق باب التصويت في عمومية الزمالك تمهيدًا لبدء فرز الأصوات على قانون الرياضة الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلق منذ قليل باب التصويت في الاجتماع الخاص للجمعية العمومية التي تقام اليوم الثلاثاء بمقر نادي الزمالك، وذلك للتصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2025.

وانطلقت أعمال الجمعية العمومية في التاسعة صباحًا، وشهدت توافد الأعضاء منذ اللحظات الأولى للتسجيل الذي استمر حتى السابعة مساءً.

ومن المنتظر أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد الانتهاء من غلق اللجان مباشرة، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية واعتمادها من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.